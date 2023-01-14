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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

AA

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Asiye Tuzkan

Nilüfer Belediyespor: Atkinson, Ecenur Aksoy, Radosova, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan, Milanova (Cansu Bir, Eylül Akarçeşme, Aybüke Güldenoğlu, Arzum Tezcan, İlayda Uçak, Nuneviller, Hümay Fırıncıoğlu)

İlbank: Sude Pehlivan, Eylül Karadaş, Aysun Aygör, Melda Güler, Tuğçe Öcal, Ecesu Soner (Selen Ursavaş, Sinem Bayazıt, Fatma Nur Erdoğan, Aybüke Özdemir, Azra Sena Uğraş)

Setler: 25-19, 25-11, 25-16

Süre: 76 dakika (28, 23, 25)


BURSA (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Nilüfer Belediyespor, İlbank'ı 3-0 mağlup etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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