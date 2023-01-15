"TRT Sanatçıları Şehir Konserleri"nin ilki Bursa'da gerçekleşti

BURSA (AA) - "TRT Sanatçıları Şehir Konserleri" kapsamında ilk gala konseri, Bursa'da verildi.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konseri, şef Zafer Gündoğdu yönetti.
Sahnede, Yahya Ceylan, Nusret Yılmaz, Senem Akdemir, Melda Kuyucu Kılıç, Tuncay Kemertaş, İlker Gökkaya, Çiğdem Yarkın ve Adile Kurt Karatepe performans sergiledi.
Gecede Zeki Müren, Müzeyyen Senar, Yıldırım Gürses, Neşet Ertaş'ın sevilen eserleri Bursalı müzikseverler eşliğinde seslendirildi.
Solistler "Benim güzel manolyam", "Neredesin sen", "Bülbülüm altın kafeste", "Hatırla ey peri" ve "Uzun yıllar bekledim"in aralarında bulunduğu eserleri yorumladı.
Müzikseverler konserin sonunda sanatçıları uzun süre alkışladı.