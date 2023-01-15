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Salon: TOFAŞ

Hakemler: Zafer Yılmaz, Can Mavisu, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Frutti Extra Bursaspor: Needham 12, Onuralp Bitim 17, Auguste 14, Dudzinski 13, Clemmons 11, Yiğitcan Saybir 9, Berkay Taşkıran 5, Ömer Utku Al 3, Ahmet Düverioğlu

Fenerbahçe Beko: Motley 15, Metecan Birsen 8, Vilbekin 17, Hayes, 17, Calathes 3, Şehmus Hazer 7, Melih Mahmutoğlu 13, Guduric 13, Booker 7

1. Periyot: 20-22

Devre: 43-58

3. Periyot: 60-80

5 faulle çıkan: 39.40 Auguste (Frutti Extra Bursaspor)





BURSA (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15'inci haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Frutti Extra Bursaspor'u 100-84 mağlup etti.

Karşılaşmaya Onuralp Bitim'in sayılarıyla hızlı başlayarak 2. dakikayı 7-3 üstün geçen Frutti Extra Bursaspor karşısında Fenerbahçe Beko, Montley ve Hayes'in sayılarıyla karşılık buldu ve 6. dakikada üstünlüğü eline (9-12) geçirdi. Özellikle 24 saniyeleri daha iyi top çevirerek geçiren sarı-lacivertli ekip, çeyrek genelinde iyi oyunu sürdürdü ve ilk periyot Fenerbahçe Beko'nun 22-20 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci çeyreğin başlarında Yiğitcan Saybir ve Ömer Utku Al ile parkedeki enerjisini arttıran Frutti Extra Bursaspor, 13. dakikaya kadar skorda dengeyi kurmayı başardı: 31-31. Bu dakikadan sonra Metecan Birsen, Booker ve Melih Mahmutoğlu ile hücumda baskıyı arttıran Fenerbahçe Beko, 16. dakikada 9-0'lık seri yakaladı ve farkı bir anda çift hanelere (35-45) çıkardı. Bu çeyrekte Bursa temsilcisini açılan farkla beraber oyundan düşüren sarı-lacivertliler, soyunma odasına 58-43 önde girdi.

Üçüncü çeyrekte boyalı alandan Motley, dış atışlarda ise Booker ile Vilbekin'in etkili kullanan Fenerbahçe Beko, 25. dakikada farkı 19 sayıya yükseltti: 50-69. Bu çeyrekte Frutti Extra Bursaspor, seyirci desteğini de arkasına alarak farkı azaltmaya çalışsa da konuk ekipte Hayes ve Metecan Birsen'in üç sayılık isabetlerine engel olamayınca final periyotuna Fenerbahçe Beko'nun 80-60 skor avantajıyla gidildi.

Son çeyrekte açılan farkla beraber oyunda kontrolü iyice eline alan Fenerbahçe Beko, rakibinin geri dönüşüne şans tanımadı ve parkeden 100-84 galip ayrıldı.





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