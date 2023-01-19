İstanbul-İzmir Otoyolu'nda TEKNOSAB Kavşağı inşaatı başladı

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BURSA (AA) - Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi'nin (TEKNOSAB) İstanbul-İzmir Otoyolu'na ve Bursa-İzmir kara yoluna entegrasyonunu sağlayacak kavşağın yapımına başlandı.

Uzunluğu 10,5 kilometre olan proje kapsamında Bursa-İzmir kara yoluna bağlantı için menfez ve köprü inşasına başlayan ekipler, aynı zamanda otoyol kavşağının zemin iyileştirme çalışmalarını yürütüyor.

Ekipleri ziyaret eden Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi:

"İstanbul-İzmir Otoyolu'na, buradaki mamullerin rahat bir şekilde çıkışını sağlamak amacıyla trompet kavşak yapılıyor. Karacabey ve Bursa’mızda girişi ve çıkışı olan otoyola ilave olarak bu bölgeye trompet kavşak yapılmasıyla bölgemizin cazibesi daha da artacak. Ayni zamanda bölgemize vatandaşlarımızın gelmesi de daha rahat olacak. Yenikaraağaç kırsal mahallemizden girişi olan bölge yani Zeytinbağı-Mudanya arasındaki yol gidiş geliş ikişer şeritten 4 şeride çıkacak. En kısa zamanda hizmete girecek."

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