Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Bursa-Ankara kara yolu Çitli Mahallesi Kavşağı'nda, Aydın Ş. idaresindeki 43 CNH 986 plakalı otomobil ile Muhittin A'nın kullandığı 16 KEN 32 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle sürücüler ile 43 CNH 986 plakalı otomobilde bulunan Tarık Ö. yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralılardan Muhittin A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.