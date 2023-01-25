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Salon: TOFAŞ

Hakemler: Carlos Cortes (İspanya), Jakub Zamojski (Polonya), Steve Bittner (Almanya)

Frutti Extra Bursaspor: Yiğitcan Saybir 9, Needham 20, Auguste 16, Dudzinski 17, Clemmons 13, Enes Berkay Taşkıran, Ömer Utku Al, Onuralp Bitim 8, Ahmet Düverioğlu 9



Prometey: Clavell 14, Lakashov, Balvin 12, Kennedy 5, Stephens 18, Dickey 6, Klassen 2, Tkachenko 3, Agada 27, Lypovyy, Sanon 7

1. Periyot: 22-23

Devre: 48-50

3. Periyot: 69-75







BURSA (AA) - Basketbol 7Days Avrupa Kupası A Grubu 12. hafta mücadelesinde Frutti Extra Bursaspor, Ukrayna'nın Prometey ekibine 94-92 mağlup oldu.



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