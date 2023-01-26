Bursa’da hareket halindeki araçtan düşen kadın yaralandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hareket halindeki araçtan düşerek yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

R.E. idaresindeki 16 DG 069 plakalı panelvana binen Fatma E. (50), araç hareket halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle açılan kapıdan düştü.

Kadın, yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Fatma E, daha sonra Bursa'ya sevk edildi.



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