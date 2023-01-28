Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Salon: Cengiz Göllü Voleybol

Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Melike Özkan Erol

Nilüfer Belediyespor: Sıla Çalışkan, Hümay Fırıncıoğlu, İlayda Uçak, Atkinson, Nuneviller, Deniz Uyanık (Eylül Akarçeşme, Arzum Tezcan, Cansu Bir, Radosova, Milanova)

Eczacıbaşı Dynavit: Jack-Kısal, Ognjenovic, Yaprak Erkek, Beyza Arıcı, Fabris, Saliha Şahin (Şebnem Simge Aköz, Defne Başyolcu, Elif Şahin, Aybüke Özel)

Setler: 20-25, 23-25, 22-25

Süre: 86 dakika (26, 30, 32)





BURSA (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.