Sıcak hava nedeniyle besin tüketimi artan arılar için takviye tavsiyesi

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BURSA (AA) - Bursa Uludağ Üniversitesi Arıcılık Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (AGAM) Müdürü Prof. Dr. İbrahim Çakmak, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle kovanlarda tüketimin arttığını belirterek, muhtemel kayıpların önüne geçebilmek adına bu süreçte besin takviyesinin önemli olduğunu ifade etti.

Çakmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havaların ılık seyrettiğini ve bu sebeple de arıların daha çok kovanlardan dışarı çıktığını anlattı.

Böylece arıların daha fazla enerji harcadığını belirten Çakmak, "Bu arada arılar biraz da erken yumurtlamaya başladı. Dolayısıyla içerideki besin stoklarının çoğunu bitirmiş durumdalar. O yüzden bundan sonra yapılması gereken en önemli tedbir, arılara bol miktarda besin sağlamak lazım. Bal, polen ve pudra şekeriyle beraber hazırlanmış kek dediğimiz besini arılara vererek besin ihtiyacını karşılamamız lazım." diye konuştu.

Şu ana kadar farklı nedenlerle kayıplar olabileceğini dile getiren Çakmak, şunları kaydetti:

"Kayıpların çoğu da zaten kışa yaşlı ana ve yaşlı arılarla girilmesi nedeniyle gerçekleşti çünkü onların ömürleri kısa oluyor. Havalar böyle gidince biraz daha kısaldı arıların ömürleri ama şimdi arı yumurtlamaya da başladı. 35 derecede kovanı sabit tutmaya çalışıyor. Larva var, bu larvaların beslenmesi lazım, bir de 35 derece sabit sıcaklık, müthiş derecede bir besin tüketimi var kovanlar içerisinde. Onun için de tedbir alacağız. Tedbir alırsak, yeterince besin verirsek arılara, önemli kayıplar yaşamayız."

Çakmak, hava sıcaklığı nedeniyle arıların erken yumurtladığını belirterek, "Marmara Bölgesi'nde daha çok şubat ayında başlıyorlardı, şimdi ocak ayında başlamış oldular yani belki 1 aya yakın bir zaman farkı oldu. Şubat ayında da soğuk olabilir. Arı yine yumurtlamaya başlar, besin ihtiyacı daha fazla olabiliyor ama şu anda biraz daha erkenden başladığı için daha da fazla besin tüketimi oldu. Dolayısıyla o besin tüketimini yerine koymak lazım. Yani arılara takviye yapılabilirse önemli kayıplar yaşanmaz." ifadelerini kullandı.

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