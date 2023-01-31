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BURSA (AA) - Şarkıcı Tuğba Yurt Bursa’da konser verdi.

Teyyare Kültür Merkezi'ndeki konser öncesinde salon önünde uzun kuyruklar oluştu.

Şarkıcı Yurt, Bursalı müzikseverler için kendi albümünden ve ünlü isimlerin sevilen şarkılarından oluşan geniş bir repertuvara yer verdi.

Gecede ünlü şarkıcı, "Onursuz Aşk", "Malum", "Kum Gibi" ve "Sarı Çizmeli Mehmet Ağa" gibi şarkıları hayranlarıyla birlikte seslendirdi.

Konserin sonunda Tuğba Yurt ve orkestrası müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

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