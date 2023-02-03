Sultan 2. Murad, Muradiye Külliyesi'ndeki türbesinde anıldı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Sultan 2. Murad Han, vefatının 572. yılında Bursa'daki kabri başında anıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Muradiye Külliyesi'ndeki türbede düzenlenen anma programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Anma etkinliğinde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Sultan 2. Murad Han'ın ince ruhlu, hassas, lütufkar, adil, merhametli, sözüne sadık, cesur ve tedbir sahibi, kumanda kabiliyeti yüksek bir devlet adamı olduğunu söyledi.

Padişahın, Bursa'nın imar ve ihyasına da çok değer verdiğini ifade eden Aktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Saltanat döneminde Bursa ve başka şehirlerde yoksullar için imaretler, vakıflar ve ulema için medreseler yaptırdı. Osmanlı topraklarını 880 bin kilometreye çıkardı. Bu vesileyle, Ertuğrul Gazi'den Osman Gazi'ye, Orhan Gazi'den Yıldırım Han'a, Murad Hüdavendigar'dan Çelebi Mehmed ve İstanbul'un fethinden sonra da Bursa'nın imar ve ihyasına değer veren tüm ecdadımıza rahmet diliyorum. Cenabıhak onlardan razı olsun, ruhları şad olsun."

Bursa Uludağ Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Doğan Yavaş ise ilde metfun 6 padişahın eserlerinin kendileri için en önemli kaynak olduğunu dile getirdi.

Törenin sonunda, Büyükşehir Belediyesince katılımcılara çorba ikram edildi.

Programa, Vali Yakup Canbolat, İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, Osmangazi Kaymakamı Ali Partal ve çok sayıda kişi katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.