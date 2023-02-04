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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Orhangazi'de otomobilin çarptığı 13 yaşındaki çocuk yaralandı

AA

Orhangazi'de otomobilin çarptığı 13 yaşındaki çocuk yaralandı

BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir çocuk yaralandı.

Bursa-Yalova kara yolu Yeniköy Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu K.A'ya (13), Mustafa E.A. (45) idaresindeki 06 CFB 346 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrularak yaralanan çocuk için olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun tedavisi sürüyor.

Otomobil sürücüsü ise ifadesinin alınması için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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