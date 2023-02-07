Bursa Kitap Fuarı deprem nedeniyle 29 Nisan'a ertelendi

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BURSA (AA) - TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ tarafından 11 Şubat'ta başlaması planlanan "Bursa 20. Kitap Fuarı" merkez üssü Kahramanmaraş olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle ertelendi.

TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ ve Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 11-19 Şubat'ta gerçekleştirilmesi planlanan "Bursa 20. Kitap Fuarı" merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle ertelendi.

Bursa Kitap fuarı, 29 Nisan-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.





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