Bursa Kitap Fuarı deprem nedeniyle 29 Nisan'a ertelendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa Kitap Fuarı deprem nedeniyle 29 Nisan'a ertelendi

AA

Bursa Kitap Fuarı deprem nedeniyle 29 Nisan'a ertelendi

BURSA (AA) - TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ tarafından 11 Şubat'ta başlaması planlanan "Bursa 20. Kitap Fuarı" merkez üssü Kahramanmaraş olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle ertelendi.

TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ ve Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 11-19 Şubat'ta gerçekleştirilmesi planlanan "Bursa 20. Kitap Fuarı" merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle ertelendi.

Bursa Kitap fuarı, 29 Nisan-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da anneanne ile torununun ölümüne neden olan tutuklu sürücü tahliye edildi
YEREL HABERLER Bursa'da anneanne ile torununun ölümüne neden olan ...
(Görüntülü)BURSA&#039;DAN GİDEN EKİP 17 YAŞINDAKİ DİLARA&#039;YI 28 SAAT SONRA ENKAZDAN ÇIKARDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)BURSA'DAN GİDEN EKİP 17 YAŞINDAKİ ...
(Görüntülü)BURSA&#039;DAKİ KAZADA HAYATINI KAYBEDEN ANNE İLE 2 KIZI, NİŞANDAN DÖNÜYORMUŞ
YEREL HABERLER (Görüntülü)BURSA'DAKİ KAZADA HAYATINI KAYBEDEN ...
(Görüntülü)BURSA&#039;DAKİ KAZADA HAYATINI KAYBEDEN ANNE İLE 2 KIZI, NİŞANDAN DÖNÜYORMUŞ
YEREL HABERLER (Görüntülü)BURSA'DAKİ KAZADA HAYATINI KAYBEDEN ...
Bursa'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Bursa'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
Bursa´daki kazada hayatını kaybeden anne ile 2 kızı, nişandan dönüyormuş
YEREL HABERLER Bursa´daki kazada hayatını kaybeden anne ile 2 kızı, ...
Bursa'dan deprem bölgesine yardım ve destekler sürüyor
YEREL HABERLER Bursa'dan deprem bölgesine yardım ve destekler ...
Mudanya’da başlatılan afet yardım kampanyasına destekler sürüyor
YEREL HABERLER Mudanya’da başlatılan afet yardım kampanyasına ...
Frutti Extra Bursaspor, ULEB Avrupa Kupası maçının gelirini depremzedelere bağışlayacak
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor, ULEB Avrupa Kupası maçının ...
Orhaneli’den deprem bölgesine destek
YEREL HABERLER Orhaneli’den deprem bölgesine destek
Fatih Çintimar, Adıyamanlı bazı atletlerin ailelerinden haber alınamadığını açıkladı:
YEREL HABERLER Fatih Çintimar, Adıyamanlı bazı atletlerin ...
Bursa'dan deprem bölgesine yardım ve destekler sürüyor
YEREL HABERLER Bursa'dan deprem bölgesine yardım ve destekler ...
(Görüntülü)BURSA KAR YAĞIŞININ ETKİSİ ALTINDA; ULUDAĞ?A ÇIKIŞLARA İZİN VERİLMİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)BURSA KAR YAĞIŞININ ETKİSİ ALTINDA; ...
(Görüntülü)DOĞU PERİNÇEK: MHP, AK PARTİ&#039;YE DE ZARAR VERİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)DOĞU PERİNÇEK: MHP, AK PARTİ'YE DE ...
Doğu Perinçek, Bursa'da basın mensuplarıyla buluştu
YEREL HABERLER Doğu Perinçek, Bursa'da basın mensuplarıyla buluştu
Bursa kar yağışının etkisi altında; Uludağ´a çıkışlara izin verilmiyor
YEREL HABERLER Bursa kar yağışının etkisi altında; Uludağ´a ...
Güney Marmara'daki illerden deprem bölgesine destek gönderildi
YEREL HABERLER Güney Marmara'daki illerden deprem bölgesine destek ...
Doğu Perinçek: MHP, AK Parti'ye de zarar veriyor
YEREL HABERLER Doğu Perinçek: MHP, AK Parti'ye de zarar veriyor
Bursa'da zincirleme trafik kazasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri İstanbul'a gönderildi
YEREL HABERLER Bursa'da zincirleme trafik kazasında hayatını ...
Bursa jandarma ekiplerince 137 ruhsatsız yapı sahibine işlem yapıldı
YEREL HABERLER Bursa jandarma ekiplerince 137 ruhsatsız yapı ...
Orhangazi'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Orhangazi'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi ...
Uludağ'da etkili olan kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor
YEREL HABERLER Uludağ'da etkili olan kar ve tipi ulaşımı olumsuz ...
BUDO'nun 12 seferi iptal edildi
YEREL HABERLER BUDO'nun 12 seferi iptal edildi
Bursa-İstanbul hattında yarınki deniz otobüsü seferleri iptal edildi
YEREL HABERLER Bursa-İstanbul hattında yarınki deniz otobüsü ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.