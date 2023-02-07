Bursa'dan deprem bölgesine tıbbi malzeme desteği

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BURSA (AA) - Bursa İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık tesislerinden toplanan tıbbi malzemeler, 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Gaziantep'e doğru yola çıktı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları sürerken, ihtiyaç duyulan tıbbi malzemelerle ilgili Bursa'da çalışma başlatıldı.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda kentteki kamu hastanelerinden toplanan tıbbi malzemeleri taşıyan tırlar, Gaziantep'e gitmek üzere yola çıktı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

"Depremden kısa bir süre sonra arama kurtarma çalışmalarına katılması için müdürlüğümüze bağlı UMKE ve 112 personellerinden oluşan toplam 21 araç ve 80 kişilik ekibimizi bölgeye hızlıca sevk ettik. Bugün de tıbbi malzemelerimizi taşıyan tırlarımızı bölgeye gönderiyoruz. İlimizden deprem bölgesine gerek personel gerekse tıbbi yardım gitmeye devam edecek."

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