Bursa'da 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin dava ertelendi

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BURSA (AA) - Bursa'da 1 kişinin ölümü, 6 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kazaya karışan tır ile yolcu otobüsü sürücülerinin yargılanmasına devam edildi.

Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Seyit Ali A, tutuksuz sanık Barış K. ile kazada yaralanan bazı müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan müşteki Sinan Elçi, olay günü 36 numaralı koltukta yolculuk yaptığını ve sonrasında patlama sesiyle şok geçirdiğini anlattı.

Elçi, kazanın farkında olmadığını ve otobüsten indikten sonra durumu gördüğünü belirterek, her iki şoförden de şikayetçi olduğunu dile getirdi.

Yolcu otobüsünde muavin olarak görev yapan Can Daş da 45-50 kilometre hızla seyrettikleri sırada hafriyat kamyonunun kendilerine arkadan çarptığını ifade etti.

Avukat beyanlarını da dinleyen mahkeme heyeti, Seyit Ali A'nın tutukluluğunun devamına, Batuhan K'nin tutuklanmasına yönelik talebin ise reddine karar vererek, dosyadaki eksiklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

- Olay

Bursa Çevre Yolu'ndaki İsmetiye Viyadüğü mevkiinde geçen mayıs ayında yaşanan kazada, Ankara yönüne giden Seyit Ali A. idaresindeki 16 JZD 77 plakalı tır, İstanbul'dan Eskişehir'e giden Barış K'nin kullandığı 34 ZSZ 14 plakalı İstanbul Kalesi Seyahat'a ait yolcu otobüsüne arkadan çarpmıştı.

Kazada, otobüsün arka koltuğundaki yolculardan Emirhan Şen olay yerinde ölmüş, yolcularından Sinan Elçi, Nihat Elçi, Yakup Temiz, Melikcan Kangal, Gürhan Ocaktan ve Irak uyruklu Eysar Mahmud Kamil ise yaralanmıştı.

Olayın ardından tutuklanıp haklarında dava açılan sürücülerden Barış K. yargılama sürecinde tahliye edilmişti.



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