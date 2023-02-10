Bursa'dan görevlendirilen başsavcı vekili ile 20 savcı deprem bölgesine hareket etti

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BURSA (AA) - Bursa Adliyesinde görevli Cumhuriyet Başsavcı Vekili, 20 Cumhuriyet savcısı ile 28 adliye personeli, deprem bölgesinde görev yapmak üzere Hatay'a doğru yola çıktı.

Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla, HSK'nin başka illerde görev yapan savcılardan deprem bölgesindeki il ve ilçelere görevlendirilmesinin ardından, Hatay'da adli işlemlerin sürekliliğini sağlamak üzere Bursa Adliyesinde görevli Cumhuriyet Başsavcı Vekili, 20 Cumhuriyet savcısı ve 28 adliye personeli, deprem mağdurları için toplanan gıda ve giysi yardımlarıyla bölgeye hareket etti.

Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mahmut Akgöl, Cumhuriyet savcıları ve adliye personeli, Bursa Adalet Sarayı önünden dualarla uğurlandı.

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