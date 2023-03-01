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Bursa'da kentsel dönüşüm uygulamalarıyla 297 riskli binanın yıkımı tamamlandı

AA

Bursa'da kentsel dönüşüm uygulamalarıyla 297 riskli binanın yıkımı tamamlandı

BURSA (AA) - Bursa'da, riskli olduğu tespit edilen binalardan 297'sinin kentsel dönüşüm projesiyle yıkımının tamamlandığı, 310 yapının daha yıkılacağı bildirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, plansız yapılar ve düzensiz tamirhanelerle görüntü kirliliğinin yaşandığı İstanbul Caddesi'ne modern görünüm kazandırılması amacıyla başlatılan kentsel dönüşüm projesiyle bugüne kadar 55 bina ile 140 bağımsız bölümün yıkıldığı duyuruldu.

Çalışmanın detayları hakkında bilgi verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Mevcut hak sahipleri ile uzlaşma oranının yüzde 95'e ulaştığı proje alanında, mülkiyeti Büyükşehir'e ait 11 bin metrekare alanda yüklenici firma tarafından yapılan inşaat hızla devam ediyor. Mayıs ayı içinde inşaatın tamamlanması hedeflenirken, proje 193 konut, 118 ofis ve 30 dükkandan oluşuyor. Bunlardan Büyükşehir Belediyesine kalacak 103 konut, 77 ofis ve 13 dükkan, bölgenin dönüşüm projesinde rezerv olarak kullanılıyor. Proje sahasındaki 39 bin metrekarelik diğer iki adada, 250 binada 730 bağımsız bölümün yıkımı gerçekleştirilecek. Bu adalarda uygulama tamamlandığında, 1150 konut ve 100 dükkan inşa edilecek. İnşaatına bu yıl başlanacak proje ile bölgedeki riskli yapılar ortadan kaldırılacak ve İstanbul Caddesi daha modern ve güvenli konutlarla donatılacak. Rezerv yapı alanındaki 8 adada dönüşüm projelerinin tamamlanması sonucunda 3 bin 500 konut üretilmiş olacak."

- Yıldırım ve Sıcaksu'daki kentsel dönüşüm çalışmaları

Yıldırım ilçesi Yiğitler, Esenevler ve 75. Yıl mahallelerini kapsayan projelerde de inşaatların sürdüğü belirtilen açıklamada, kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilen sahada hak sahiplerinin yüzde 92'si ile uzlaşma sağlandığı, bu kapsamda 28 binada 80 bağımsız bölümün yıkımının tamamlandığı aktarıldı.

Bu bölgede 4 bin metrekarelik birinci etap alanda başlatılan inşaatların mayıs ayında teslim edilmesinin hedeflendiği projeyle 104 konut ve 16 dükkanın inşa edileceği, ikinci etapta ise riskli 60 binanın yıkılacağı ifade edilen açıklamada, Osmangazi ilçesindeki Sıcaksu mevkisinde yürütülen çalışmalara ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Büyükşehir Belediyesinin önemli dönüşüm projeleri arasında yer alan ve inşaatların yapımını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının üstlendiği Sıcaksu Kentsel Dönüşüm Projesi'nde de bugüne kadar '350 hak sahibinin yer aldığı alanda' deri fabrikaları, depo ve konutlardan oluşan 214 bina yıkıldı. 2020 yılında konut-ticaret konsepti ile sunulan projede yer alan mevcut hak sahipleri ile yüzde 100 uzlaşma sağlandı. Yapılan uzlaşmalarla hak sahiplerine 26 konut, 8 dükkan ve 15 bin 500 metrekare imar parseli verildi. Toplam 52 bin metrekare alanda TOKİ tarafından yürütülen inşaat uygulamasında yapılacak 690 konut ve 92 adet dükkan, çevrede planlanan dönüşüm projelerinde rezerv olarak kullanılacak. Mevcut altyapının kaldırılması ve şantiye kurulması aşamasındaki projenin Eylül 2024'te tamamlanması hedefleniyor.

- "Bu iş, vatandaşlarımızın canını kurtarmakla eş değerdir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kentin geleceğinin kentsel dönüşüm olduğunu vurguladı

Dönüşümün önemine işaret eden Aktaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu dönüşüm ya bizlerin elinde kontrollü ve planlı biçimde gerçekleşecek ya da maalesef deprem sebebiyle canların kaybı, milli servetin hebasıyla olacak. Seçim hepimizin. Bursa'nın geleceğinin olabilmesi için atacağımız her adım kentsel dönüşüme çıkacak. Bu işi belediyelerin görev olarak yürüttüğü rutin faaliyet olarak görmüyoruz. Her gün ekranlarda görmekte olduğumuz manzaranın da açıkça gösterdiği gibi bu iş, vatandaşlarımızın canını kurtarmakla eş değerdir. Biz bu anlayışla kentsel dönüşümü yüksek bir hedef olarak görüyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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