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Salon: Naim Süleymanoğlu

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Abdullah Koputan, Benhür İrcel

Bursa Uludağ Basketbol: Gizem Uca 14, Carter 33, Gonca Karataş, Özge Kavurmacıoğlu 3, İlsu Darıcıoğlu, Fluker 36

Melikgazi Kayseri Basketbol: Weaver 23, Sevgi Tonguç 14, Zeynep Öykü Kalbisağde 3, Laundrum 20, Eylül Minez 3, Burcu Yağan, Nisa Yalçın 2, Mısra Albayrak 2, Şuğranur Hatice Sönmez 8, Feray Dalkılıç

1. Periyot: 15-18

Devre: 45-35

3. Periyot: 64-49





BURSA (AA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu 22. haftasında Bursa Uludağ Basketbol, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 86-75 yendi.

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