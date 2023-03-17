Bursa'da kahvehanede bıçakladığı kişiyi öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

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BURSA (AA) - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir kişiyi bıçaklayarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Kerim Y. (79), maktul Cevdet Asa'nın (68) eşi Aysel Asa ve sanık avukatı katıldı.

Tanıkların dinlenmesinin ardından mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Kerim Y. ise savunmasında, suçsuz olduğunu iddia ederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa "canavarca hisle veya eziyet çektirerek adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

- Olay

Mustafakemalpaşa ilçesi Ormankadı Mahallesi'nde geçen yıl temmuz ayında Kerim Y, kahvehanede oturan Cevdet Asa'ya bıçakla saldırmıştı.

Kerim Y, çevredekilerin müdahalesiyle etkisiz hale getirilmiş, yaralanan Asa ise sağlık ekiplerince kaldırıldığı Karacabey Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Jandarma tarafından gözaltına alınan Kerim Y. tutuklanmıştı.

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