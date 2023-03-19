İznik, UNESCO Dünya Mirası Daimi Listesi yolunda

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İznik, UNESCO Dünya Mirası Daimi Listesi yolunda

AA

İznik, UNESCO Dünya Mirası Daimi Listesi yolunda

BURSA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığının, Bursa'nın İznik ilçesiyle ilgili UNESCO Dünya Mirası Daimi adaylığı için gönderdiği dosya, UNESCO tarafından içerik ve formatıyla eksiksiz olarak kabul edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, UNESCO'nun danışma organı ICOMOS uzmanlarının dosya inceleme, alan ziyaretleri ve rapor incelemeleriyle devam edecek sürecin ardından İznik'in Dünya Mirası Listesi'ne alınıp alınmadığı, 2024 yılı haziran ayında yapılacak komite toplantısında ilan edilecek.

Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla Bursa, 2014 yılında Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ve Cumalıkızık ile UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmiş, böylelikle kentin uluslararası alanda tanıtımı için önemli bir adım atılmıştı. Yapılan çalışmalar kapsamında, çini ve Bursa ipeğinin ön planda olduğu zanaat ve halk sanatları dalında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olmayı başaran Bursa, ardından UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı'na da üye olmuştu.

Tarihi özellikleri ile medeniyetlerin somut ve somut olmayan değerlerini bugüne taşıyan benzersiz tarihi kent olması nedeniyle İznik ise 2014 yılında Dünya Miras Geçici Listesi'ne dahil edildi. Daimi adaylık çalışmaların yürütülmesi için 2016 yılında Büyükşehir Belediyesi bünyesinde İznik Alan Başkanlığı kuruldu. İznik Alan Başkanlığı'nca hazırlanan yönetim planı, 2022 Mayıs ayında Eşgüdüm ve Denetleme Kurulunca onaylanarak yürürlüğe girdi.

UNESCO uygulama rehberine uygun olarak hazırlanan İznik'in adaylık dosyası, 2022 Ağustos ayında Kültür ve Turizm Bakanlığına teslim edildi. İznik Alan Başkanlığının 1 yıl gibi kısa sürede bitirdiği yönetim planı ve adaylık dosyası, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmede UNESCO daimi listesine aday olmaya değer görüldü. Bakanlık, 19 Eylül 2022 tarihinde Türkiye'den sadece İznik'in daimi adaylık dosyasını UNESCO Dünya Miras Merkezine gönderdi.

İznik'in dünya mirası ilan edilmesine ilişkin süreç devam ederken, gözler UNESCO'ya çevrildi. Türkiye'nin İznik dosyasını içerik ve format yönünden eksiksiz olarak kabul eden UNESCO'da uzun soluklu İznik mesaisi başlamış oldu. İznik dosyası incelenerek değerlendirilmek üzere UNESCO'nun danışma organı olan Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi'ne iletildi. ICOMOS'dan görevlendirilen uzmanlar, dosyada sunulan alanların korunmuşluk durumları ile ilgili alan yönetimlerini incelemek üzere temmuz-eylül 2023 tarihlerinde alan ziyaretleri yapacak. Ekim-kasım 2023 tarihlerinde ICOMOS uzmanları, dosyada yeterli görmedikleri bölümlerle ilgili ek bilgi isteyecek. Aralık 2023'te ise ICOMOS, dosya ile ilgili kararını UNESCO merkezine bildirecek. Haziran 2024'te de UNESCO Dünya Miras Merkezi, tüm bu belge ve ICOMOS'un raporunu inceleyerek, UNESCO Dünya Miras Komite Toplantısında İznik ile ilgili kararını açıklayacak.

- "Süreci yakından takip ediyoruz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 8500 yıllık arkeolojik bölgeleri, 2500 yıllık şehir yerleşimi ile Bursa'nın Bitinya, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan kadim şehir olduğunu vurguladı.

Bursa'yı dünyaya en iyi şekilde tanıtabilmek adına gerekli tüm çalışmaları yaptıklarını belirten Aktaş, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda 2014 yılında Hanlar Bölgesi, sultan külliyeleri ve Cumalıkızık ile UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmeyi başardık. Çini ve Bursa ipeğinin ön planda olduğu 'zanaat ve halk sanatları' dalında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olmayı başardık. Başarılarla yetinmeyerek, girişimlerimizi sürdürdük ve UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı'na üye olduk. Bursa olarak kendimizi sürekli geliştirmeyi hedefliyoruz.

Şimdi de İznik için çok önemli bir adım atıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığımız, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday olarak Türkiye'den sadece İznik'in dosyasını UNESCO Dünya Miras Merkezi'ne göndermişti ve dosyamız kabul edildi. Süreci yakından takip ediyoruz. Önümüzdeki süreçte güzel haberleri Bursalı ve İznikli hemşerilerimizle paylaşmayı umuyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TSK´nın arama köpekleri 78 kişiyi kurtardı; 'sessiz kahramanlar' madalya ile ödüllendirildi
YEREL HABERLER TSK´nın arama köpekleri 78 kişiyi kurtardı; 'sessiz ...
Sanatçı Gökhan Türkmen Bursa'da sahne aldı
YEREL HABERLER Sanatçı Gökhan Türkmen Bursa'da sahne aldı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
YEREL HABERLER Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Tofaş - Galatasaray NEF: 81-83
YEREL HABERLER Tofaş - Galatasaray NEF: 81-83
Harmancık'taki 18 Mart etkinliğinde şehitlerin öyküleri anlatıldı
YEREL HABERLER Harmancık'taki 18 Mart etkinliğinde şehitlerin ...
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü
YEREL HABERLER 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz ...
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü
YEREL HABERLER 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz ...
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü
YEREL HABERLER 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz ...
Kahvedeki cinayetin 79 yaşındaki sanığına, ağırlaştırılmış müebbet
YEREL HABERLER Kahvedeki cinayetin 79 yaşındaki sanığına, ...
DİREKSİYON BAŞINDA KALP KRİZİ GEÇİREN SÜRÜCÜ, PARK HALİNDEKİ 2 OTOMOBİLE ÇARPIP ÖLDÜ  
YEREL HABERLER DİREKSİYON BAŞINDA KALP KRİZİ GEÇİREN SÜRÜCÜ, PARK ...
Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü, park halindeki 2 otomobile çarpıp öldü
YEREL HABERLER Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü, park ...
Bursa'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Bursa'da bir binanın çatısında çıkan yangın ...
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
YEREL HABERLER Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları ...
Bursa Öğretmenevi'nde depremlerde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu
YEREL HABERLER Bursa Öğretmenevi'nde depremlerde hayatını ...
Harmancık'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü etkinliği yapıldı
YEREL HABERLER Harmancık'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü etkinliği ...
'Yaren Leylek ve Adem Amca' 12´nci yılda da buluştu
YEREL HABERLER 'Yaren Leylek ve Adem Amca' 12´nci yılda da buluştu
"Yaren" leylek göl manzaralı yuvasının bulunduğu Eskikaraağaç'a 12'nci yılında da geldi
YEREL HABERLER "Yaren" leylek göl manzaralı yuvasının bulunduğu ...
Bursa'da kahvehanede bıçakladığı kişiyi öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
YEREL HABERLER Bursa'da kahvehanede bıçakladığı kişiyi öldüren ...
BBDSO'dan "Çanakkale Şehitlerimizi Anma" konseri
YEREL HABERLER BBDSO'dan "Çanakkale Şehitlerimizi Anma" konseri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.