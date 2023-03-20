Marmarabirlik, Suudi Arabistan'da düzenlenen Türk Expo Fuarı'na katıldı

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BURSA (AA) - Suudi Arabistan ile Türkiye arasında ticaret hacmini geliştirmek üzere Riyad'da düzenlenen Türk Expo Fuarı'nda Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin (Marmarabirlik) standı ilgi gördü.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla 19-21 Mart tarihlerinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Uluslararası Sergi ve Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen Türk Expo Fuarına 132 firma katıldı.



Zeytin ve zeytinyağı sektörünün lider kuruluşu Marmarabirlik de fuarda yerini aldı. Fuara, Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Yönetim Kurulu Üyesi Osman Bostancı ve İhracat Müdürü Onur Dağlı katıldı.

Suudi ziyaretçiler Marmarabirlik ürünlerine ilgi gösterdi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile mevkidaşı Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Majid Bin Abdullah Al Qasabi, Marmarabirlik standını ziyaret ederken Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Suudi konuklarına Marmarabirlik ürünlerinden ikram etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hidamet Asa, Suudi Arabistan pazarında büyümeyi hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu fuarda bunun işaretlerini gördük. Suudi halkının büyük ilgi ve beğenisinin olması gelecek adına ümit vericidir. Özellikle kuru sele, az tuzlu siyah zeytin çeşitleriyle yeşil zeytin ve zeytinyağı çeşitlerimize ilgi büyüktü. Mevcut satış miktarımızın katlanarak artacağını öngörüyoruz. Yaptığımız yatırımlar, artan ürün çeşitliliği, tüketicilerin tercih ettiği ambalaj çeşitliliğiyle yurt dışında hem etnik hem de etnik dışı pazarda istikrarlı bir şekilde büyümeyi hedefliyoruz. Marmarabirlik olarak yıllık toplam satış miktarımızın içinde ihracat payını yüzde 35'lere taşımaktır. Marmarabirlik'in geleceği ihracattadır."

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