Mudanya’da misafir edilen depremzede öğrenciler eğitimlerine kaldıkları yerden devam ediyor

BURSA(AA) - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Bursa'nın Mudanya ilçesinde misafir edilen depremzede ailelilerin çocukları, eğitimlerine kaldıkları yerden devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 6 Şubat'taki depremler sonrası Bursa'nın Mudanya ilçesine gelen toplam 444 depremzede öğrenci İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce şehirdeki okullara kaydedildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal, AA muhabirine, depremin ilk gününden itibaren okullarda affet bölgesi için yardımların toplandığını ve tüm okulların katılımıyla da bölgeye 16 tırın üzerinde yardım ulaştırdıklarını söyledi.

Deprem nedeniyle ilçeye gelen öğrencilerin 248'nin devlet okullarına kalan 196'sının da özel okullara kayıtlarının yapıldığını belirten Topal, "Depremin ilk günlerinden itibaren kurum müdürlerimiz ile okul kayıtları konusunda toplantı yapılmış gelen tüm öğrencilerimize kayıt konusunda pozitif ayrımcılık ve ihtiyaçlarını giderilmesinde inisiyatif alınması istenmiştir. Bu kapsamda yönetmelikte bir karşı madde bulunmadığı sürece tüm depremzedelerimizin istedikleri okullara kayıtları yapılmıştır. Ayrıca özel okullara kaydı yapılan öğrencilerimiz ise bakanlığımızın sağladığı imkanlar doğrultusunda ücretsiz öğrenci kontenjanından faydalandırılmıştır." diye konuştu.

Kente gelen depremzede vatandaşlar ve öğrencilerin yaşamış oldukları travmalarını atlatabilmeleri adına psikososyal destek birimleri kurulduğunu dile getiren Topal, şunları kaydetti:

"Halk Eğitim Merkezimizde tüm depremimize de vatandaşlarımıza hizmet verebilmek için psikososyal destek birimi depremin ilk günlerinden itibaren hizmet vermeye başlamıştır bu masaya sadece öğrenciler değil tüm veliler de gelerek destek alabilmektedir. Alınan desteklerin başında kaygıyla ve kayıpla başa çıkma yolları dâhil olmak üzere tüm talepler karşılanmaya çalışılmaktadır. Ayrıca okullarımızın psikolojik danışmanlarına alanında uzman kişilerce deprem gündemli eğitimler verilmiştir. Özetle deprem bölgesinden gelen öğrenciler Mudanya Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve özelde okullarımıza emanet olup çocuklarımızın tüm ihtiyaçları tüm imkanları karşılanmaktadır. Devletimiz büyüktür tüm bu yaraları sarmaya da muktedirdir.”

15 depremzede öğrencinin eğitim gördüğü Cafer Yenerler İlkokulu Müdürü Mehmet Ali Öztürk ise okula kaydı yapılan öğrencilerin yaşadıkları tramvayı atlata bilmeleri adına okul idaresi olarak gerekli olan hassasiyeti gösterdiklerini aktardı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından depremzede öğrencilerinin eğitim süreçlerinin devamının sağlanması için belirlenen prosedürleri uyguladıklarını dile getiren Öztürk, "Deprem bölgesinden gelen öğrencilerimizi okulumuza kaydettik. Daha sonrasında rehber öğretmenlerimiz, velilerimize ve öğrencilerimize gerekli olan bilgilendirmeyi yapıp bundan sonrası için nasıl bir yol izlenmesi gerektiği yönünde çalışmalar yürüttüler." dedi.

Gelen depremzede öğrencilerin rehber öğretmenleri aracılığıyla psikososyal destekten faydalandığını belirten Öztürk, öğrencilerin eğitim öğretim faaliyetlerine etkin bir şekilde katılımları için çalıştıklarını sözlerine ekledi.





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