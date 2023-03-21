Uludağ Elektrik'ten abonelik için işlem merkezlerine gelen depremzedelere "hoşgeldin" paketi

BURSA (AA) - Uludağ Elektrik, depremden etkilenen bölgelerden gelerek Güney Marmara'ya yerleşen ve abonelik yapmak için işlem merkezlerine gelen depremzedeleri, ihtiyaç ürünlerinin yer aldığı "hoşgeldin" paketiyle karşılıyor.

Şirket, hizmet alanı içerisinde yer alan Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'ya gelen afetzedelere, abonelik işlemleri için geldikleri müşteri merkezlerinde ihtiyaç malzemelerinden oluşan bir "hoşgeldin" paketi sunuyor.

İçerisinde hijyen ve bakım malzemeleriyle, çocuklar için boyama kitabı ile boya kalemlerinin bulunduğu paketin üzerinde ise "Ülkemizde meydana gelen depremden dolayı büyük üzüntü duyuyoruz. Bu zor günleri hep birlikte atlatacak ve yaralarımızı birlikte saracağız. Şehrimize hoşgeldiniz. Yeni yerinizde sağlıkla oturmanızı dileriz." mesajı yer alıyor.

Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, şirket binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede çok büyük bir afet yaşandığını anımsatarak, şirket olarak depremin ilk anından itibaren bölgedeki ihtiyaçların giderilmesi noktasında ellerinden geleni yapmaya başladıklarını ifade etti.

İlk etapta şartların ağırlığı nedeniyle hayati malzemelerin bölgeye ulaştırılmasına katkıda bulunduklarını aktaran Aytac, "Yine grup olarak hem arama kurtarma ekiplerine hem de tekrar şehirlerde hayatın canlanmasında ekiplerimiz halen orada görevlerini sürdürüyorlar. Tabii deprem sadece şu an o bölgeyi değil, ikameti orada olup başka bölgelere geçen vatandaşlarımızı da derin bir şekilde etkiledi. Bölgemizde de gerek otellerde, yurtlarda, misafirhanede bazı vatandaşlarımız kalıyor ama bazıları da artık kalıcı olarak ikametgahlarını buraya taşıdıklarından elektrik abonelikleri işlemlerini gerçekleştiriyorlar." diye konuştu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) aldığı karar gereği aboneliklerin ücretsiz bir şekilde yapıldığını dile getiren Aytac, şunları kaydetti:

"Biz de şirket olarak bölgemize gelen depremzedelere 'hoşgeldin' demek, onların yanlarında olduğumuzu hissettirmek, morallerini yükseltmek için bir 'hoşgeldin' paketi hazırladık. Bunun içerisinde hem acil, evde ihtiyaçlarını giderecek şekilde hijyen paketleri, temizlik malzemeleri, havlu gibi malzemeler bulunuyor hem de bir yandan öğrencilerle beraber geldiler. Dolayısıyla onlara yönelik boyama kitapları ve kalemlerini, defter gibi kırtasiye malzemelerini de içeriyor."

Aytac, afetzedelerin kendilerini bir nebze de olsun evlerinde hissetmelerini sağlamak için bu çalışmayı yaptıklarını belirterek, "Çok güzel dönüşler de alıyoruz. Bölgemizde onları misafir ettiğimiz süre boyunca da gerek elektrik faturalarının ödenmesinde gerek bölgede kalıcı projelerin hayata geçirilmesinde hep yanlarında olacağız." ifadelerini kullandı.

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