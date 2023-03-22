Bursa'da restorasyonu tamamlanan Orhan Bey Camisi, teravih namazıyla ibadete açıldı

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BURSA (AA) - Bursa'nın en eski mabetleri arasında gösterilen tarihi Orhan Bey Camisi, yaklaşık 3 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından teravih namazıyla ibadete açıldı.

Osmangazi ilçesinde tarihi Ulu Cami'nin hemen yanı başında yer alan ve Bursa'nın en eski mabetleri arasında gösterilen Orhan Bey Camisi'nin, Vakıflar Genel Müdürlüğü Bursa Bölge Müdürlüğünce yürütülen restorasyonu tamamlandı.

Caminin açılışı, teravih namazıyla yapıldı.

Cami imam hatibi Orhan Demirel, yatsı ve teravih namazı öncesi camiye gelen vatandaşlara vaaz verdi. Vatandaşlar, ramazan ayının ilk teravih namazında birlikte saf tuttu. Ardından yatsı ve teravih namazı kılındı.

Üç eyvanlı plan tipinin uygulandığı ilk cami olan yapıyı, 684 yıl önce Osmanlı padişahlarından Orhan Gazi yaptırmıştı.













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