Bursalı rallici hobi garajında arkadaşlarının klasik araçlarına hayat veriyor

BURSA (AA) - MUSTAFA YILMAZ - Bursa'da yaşayan iş insanı, otomotiv mühendisi ve ralli pilotu Kürşat Sancaktar, koleksiyonundaki araçları restore etmek için açtığı hobi garajında arkadaşlarının klasik otomobillerine de bakım yapıyor.

Klasik otomobil sevdası katıldığı ilk rallide kullandığı Murat 124 marka aracıyla başlayan 71 yaşındaki Sancaktar, tutkusunu en eskisi 1956 model olan 30 araçlık koleksiyonla taçlandırdı.

Kendine ait firmada otomotiv mühendisliğine devam eden Sancaktar, Yıldırım ilçesindeki Otosansit Sanayi Sitesi'nde açtığı hobi garajında klasik otomobillerini restore ediyor.

Arkadaşlarından, tanıdıklarından gelen talepleri geri çevirmeyen Sancaktar, onların klasik araçlarının tamir ve restorasyonuyla da uğraşıyor. Bu hizmet karşılığında hiçbir işçilik ücreti almayan Sancaktar, sahiplerine araçlarını satmamalarını şart koşuyor.

Restorasyondan sonra satılması planlanan araçları tamir etmeyen Sancaktar, kendi koleksiyonundaki araçları ise kullanmıyor.

- "Binlerce araba tamir etmiş, motor toplamışımdır"

Kürşat Sancaktar, AA muhabirine, şimdiye kadar katıldığı rallilerde 10 Türkiye şampiyonluğu bulunduğunu söyledi.

Klasik rallilere bal köpüğü rengi vosvosuyla katıldığını belirten Sancaktar, 1971'den itibaren her yıl yarışlarda yer aldığını anlattı.

Babasına ait yetkili serviste okuldan artan zamanlarında çalışarak tamir işlerini öğrendiğini aktaran Sancaktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben bu işin hem çıraklığını yaptım hem de mektebini okudum. 'Neden kendim yapmayayım?' dedim. İnsanlara para ödeyeceğime takım almak daha ucuza geldi. Ustanın yanında yetişmedim, kitaplardan okuyarak bu bilgilere sahip oldum. Binlerce araba tamir etmiş, motor toplamışımdır, hala açar kitaplara bakarım. Bursa Vosvos Derneğimiz var, Türkiye'deki en eski otomobil derneklerinden biri. Çok yakın arkadaşlarımızla kurduk. Dernek üyeleri ve diğer arkadaşlarımın koleksiyonlarında araçları var. Tamir için onlardan bolca talep geliyor. Genelde koleksiyon arabalarını yapıyorum, sıradansa veya arabayı satacaksa yapmıyorum. Çünkü biz burada ticari bir amaç gütmüyoruz."

- Koleksiyonunda kendi ürettiği mini araçlar da var

İşçilik için ücret talep etmediğini anlatan Sancaktar, sadece kullanılan parçaların kendisi tarafından temin edilmesi halinde bunun bedelini aldığını dile getirdi.

Hava soğutma motorlu araçların onarımını yaptığını, otomobili kullanmaktan ziyade imal etmeyi, onarmayı sevdiğini vurgulayan Sancaktar, "Koleksiyonumda 30 aracım var. Kökten projesi de kendime ait olan 'buggy' aracım var. Plakasını da aldım, bundan nasıl vazgeçeyim para için. Off-road için kökten yaptığım 'paja' var, 1959 model bir arabam var, ikinci sahibiyim. 30 sene önce aldım. 14 yıl önce aldığım Amerikan versiyon bir kaplumbağam var, onu yapmaya çalışıyorum. Anadol STC var, onu ayaklandırmayı düşünüyorum koleksiyonuma. Replika bir Porsche 356 yaptım." diye konuştu.

Klasik araçların, bir üretim yılında en fazla 2 bin 500 adet üretilmiş ve fabrika tarafından "klasik" diye tescil edilmiş araçlar olduğunu belirten Sancaktar, bunun dışındaki araçların "nostaljik" olduğunu, kullanıcıların bu detaya dikkat etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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