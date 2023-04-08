Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

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Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Sadettin Deneri, Asiye Tuzkan

Nilüfer Belediyespor: Atkinson, Ecenur Aksoy, Radosova, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan, Nuneviller (Eylül Akarçeşme, Cansu Bir, Arzum Tezcan, Milanova)

Kuzeyboru: Arelya Karasoy, Paskova, Rahimova, Mitchem, Sabriye Dikmen, Yasemin Yıldırım (Dilek Kınık, Ezgi Bektaş, Nursevil Aydınlar, Klimets)

Setler: 28-26, 25-21, 25-15

Süre: 86 dakika (35, 28, 23)





BURSA (AA) - Voleybol Misli.com Sultan Ligi'nin 23. haftasında Nilüfer Belediyespor, sahasında Kuzeyboru'yu 3-0 mağlup etti.

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