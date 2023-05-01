Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "İcraat Tezgahı"nda AK Parti'nin hizmetlerini anlattı

BURSA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa'da pazar alanında kurulan "İcraat Tezgahı"nda vatandaşlara, AK Parti'nin 21 yılda yaptığı hizmetleri anlattı.

Bursa'dan AK Parti milletvekili adayı olan Varank, Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'ndeki pazar alanına kurulan "İcraat Tezgahı"na geldi. Varank, standın başına geçerek "Gel vatandaş, icraata gel" diyerek vatandaşları tezgaha davet etti.

Burada AK Parti'nin 21 yılda yaptığı çalışmaları, icraatları ve hizmetleri vatandaşlara anlatan Bakan Varank, onlarla sohbet etti.

Vatandaşlarla fotoğraf çektiren Varank, onlara şeker ikramında bulundu, internet paketi hediye etti.

Varank, burada yaptığı açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve aynı zamanda Bursa milletvekili adayı olarak bugün pazarı ziyarete geldiğini belirterek, "Hem hemşehrilerimizle görüşmek, danışmak, el sıkışmak istiyoruz. Türkiye'nin otomobili Toog'u da buraya getirdik. Görmek isteyen vatandaşlarımız görebilirler ama aynı zamanda biz AK Parti olarak neleri yaptık? Bundan sonra neleri yapacağız? Onlarla ilgili de sizlere bilgi vereceğiz. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Bereketli, hayırlı ticaretler, alışverişler diliyoruz." dedi.

Bakan Varank'a AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Çömez ve partililer eşlik etti.



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