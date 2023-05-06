Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 5-8 etabı

2023 İETT ücretleri ne kadar?

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Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Melike Erol Özkan

Nilüfer Belediyespor: Atkinson, Ecenur Aksoy, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan, Milanova, Nuneviller (Eylül Akarçeşme, Arzum Tezcan, Radosova, Hümay Fırıncıoğlu, Aybüke Güldenoğlu)

Sarıyer Belediyespor: Drewnıok, Büşra Kılıçlı, Merve Tanıl, Kongyot, Chatchu-On, Su Zent ( Simay Kurt, Işıl Öz, Merve Nezir, Aslı Tecimer, Çağla Erdem, Begüm Hepkaptan, Aleyna Vence, Gülnaz Özer)

Setler: 22-25, 25-19, 25-20, 25,19

Süre: 108 dakika (28, 27, 28, 25)





BURSA (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off 5-8'incilik mücadelesi ikinci maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Sarıyer Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Seride durumu 2-0'a getiren Nilüfer Belediyespor, 5-6'ncılık maçına çıkma hakkını elde etti.​​​​​​​



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