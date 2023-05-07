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"İstikrarlı Hayaller" ve "Böyle Rüyadaymışım Gibi" sergileri Bursa'da açıldı

AA

"İstikrarlı Hayaller" ve "Böyle Rüyadaymışım Gibi" sergileri Bursa'da açıldı

BURSA (AA) - Bursa Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen "İstikrarlı Hayaller" ve "Böyle Rüyadaymışım Gibi" sergileri sanatseverlerle buluştu.

Ferruh Başağa ve Defne Tesal'ın çalışmalarından oluşan "Böyle Rüyadaymış Gibi" sergisi Nazım Hikmet Kültürevi'nde ziyarete açıldı.

Açılışta konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, baharı bu iki yeni sergiyle karşıladıklarını söyleyerek, sergiler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Erdem, sergilerin aynı zamanda Cumhuriyetin ikinci yüzyılı kapsamında bir tema çerçevesinde ve Yekhan Pınarlıgil'in süpervizörlüğünde hazırlandığını aktardı.

- "İki sanatçıya da baktığınız zaman soyutlama fikri ön plana çıkıyor"

Serginin küratörü Derya Yücel ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhuriyet dönemi ressam kuşağından Ferruh Başağa'nın ve yeni kuşaktan çağdaş sanatçı Defne Tesal'ın dikiş ve tekstil malzemeleri ile videolardan hazırladığı eserlerinin "Böyle Rüyadaymış Gibi" sergide bir araya geldiğini söyledi.

Sergide, iki farklı kuşaktan sanatçının üretimlerindeki benzerlikleri, ilişkileri, karşılaşmaları ve farklılıkları ortaya çıkardıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bugün aslında soyut sanatın günümüzdeki anlamına yeniden bakmak üzerine kurgulanış bir sergi. Ferruh Başağa'nın üretimleri çağının dinamizmini, modernizmin ütopyalarını, geleceğe karşı umudu barındıran ve çağın hızını da içine katan bir yaklaşıma sahip. Defne Tesal'ın üretimleri de biraz günümüz ruhuyla ilişkili olarak daha yavaşlamak, akıntıya karşı durmak, tekrar etmek ve uygun bir ritimle düşünmeye dayalı. Ama iki sanatçıya da baktığınız zaman soyutlama fikri ön plana çıkıyor. Bu da serginin başlığını referans veriyor diyebilirim."

- "Kendimize yeniden bakabilmek için sanatın ne tür öneriler getirdiğine odaklanıyoruz"

Yekhan Pınarlıgil'in fikrinden yola çıkarak hazırlanan ve 21 genç sanatçının 100'den fazla üretiminin yer aldığı "İstikrarlı Hayaller" sergisi ise Meteor Balat Kültürevi'nde izleyicilerle buluştu.

Sergiye ilişkin açıklama yapan Pınarlıgil, Nilüfer Belediyesinin 2023'ün temasını Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı için tasarım yılı olarak ilan ettiğini belirterek, "Sosyal tasarım, ekonomik tasarım, ekolojik tasarım üzerine bir program hazırladılar. Ben de Nilüfer Belediyesinin görsel sanatlar programını bu mottolara paralel olarak hazırlıyorum. Bu kapsamda bu yıl 5 farklı sergi hazırlıyoruz. 'Ütopyanın Gerçeğe Bakan Yüzü' adlı altında toparladığımız sergiler. Bu çizgide ilerliyoruz." diye konuştu.

Pınarlıgil, geçen yüzyılda ütopyaların işlemediğine dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İdeal toplumları hedef alıyoruz, topluma adapte etmeye çalışıyoruz. Bunun bizi uçuruma götürdüğünü, daha ilerleyemediğimizi, hem dünyayla olan ilişkimizde ciddi sorunlar yaşadığımızı, birbirimizle olan ilişkilerde savaşları, sorunları görebiliyoruz. Hem de kendimizle olan ilişkimizle sorunlar yaşadığımızı bu yüzyıla baktığımıza görüyoruz. Dolayısıyla bir sonraki yüzyılı düşünürken bence bütün bu çalışmamış ütopyaları unutmadan ilerlemek gerekiyor. O yüzden gerçeğe çok yakın bir yerden, çok uzaklaşmadan yıkıma gitmeden yaşamı düşünmek gerek. Bu yüzden de 2023 programında yaşam için elzem olan hayal kurmak, düşlemek, yeni yaşam alanları kurgulamak, birbirimizle yeni diyalog şekilleri icat etmek, kendimize yeniden bakabilmek için sanatın ne tür öneriler getirdiğine odaklanıyoruz. Bu sergide onlardan aslında ilki."

Serginin "İstikrarlı Hayaller" başlığını Gaye Su Akyol'un şarkısından ve klibinden ilham alarak koyduklarını aktaran Pınarlıgil, "Şarkının klibini çeken yönetmen de serginin sanatçılarından bir tanesi. 21 sanatçıdan burada birçok iş var. Çok çeşitli ve birbirinden çok faklı yapılmış eserler. Pentür, desen, kağıt üzerine işler, yerleştirmeler, heykeller, videolar var. Ankaralı çok genç bir sanatçının hazırladığı bir kitap da burada." ifadelerini kullandı.

Sergide işleri sergilenen sanatçılar arasında Aras Seddigh, Aylin Zaptçıoğlu, Bawer Doğanay, Bora Aşık, Çınar Eslek, Doğu Özgün, Duygu Deniz Bilgin, Erol Eskici, Gökçen Cabadan, Güçlü Öztekin, İhsan Oturmak, Meltem Şahin, Merve Morkoç, Mısra Balkan, Murat Balcı, Nazım Ünal Yılmaz, Nur Özkaya, Onur Gülfidan, Rafet Arslan, Sinan Tuncay ve Tayfun Gülnar yer alıyor.

Her iki sergi de 10 Temmuz'a kadar ziyarete açık olacak.

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