Erzurumspor FK - Gençlerbirliği maçının ardından

BURSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilen Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, maçın orta hakemi Atilla Karaoğlan'ı eleştirdi.

Kutlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sahada mücadele eden oyuncularını tebrik etti. Hakemlerinin kararlarını doğru bulmadığını ifade eden Kutlu, şöyle konuştu:

"Hakem Atilla Karaoğlan'ın vermiş olduğu penaltıyı anlamakta güçlük çekiyorum. Atilla Karaoğlan sana hakkımı helal etmiyorum. Biz zaten bu maça gelirken haftalardır hakem hatalarıyla karşılaşıyoruz. Kurbanlık koyun gibi maçlara geliyoruz. Bu maça gelirken kafamızda bin tane şüpheyle geldik. Yanılmamışız. Bu maçta böyle penaltı verilip, 'VAR'dan dönmez mi? Attığımız gol vücuttan ele sekiyor. Dönmez mi? Tribünde çocuğum bayıldı. Hakkım helal değil. Sana helal değil Atilla Karaoğlan. Yazık bu takıma. Stadımızda maç oynayamıyoruz. Transfer yasağımız var. Hakemlerle uğraşıyoruz. Hodri meydan. Haftaya kimi gönderilirlerse göndersinler, biz kazanacağız. Bu ligde kalacağız."





- Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu: "3 puandan fazlasını aldık"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, galibiyetten dolayı takımını tebrik etti.

İyi mücadele ettiklerini belirten Kaloğlu, "Futbolcularımla gurur duyuyorum. Erzurumsporlu futbolcular da iyi mücadele etti. Maç öncesi 2 puan gerideydik. Stresimiz rakibe göre daha fazlaydı. Kazanmak için geldik ve kazandık. Bu maçta 3 puandan fazlasını aldık. İyi bir takımız. Kulübüm ve taraftarlarım adına da çok mutluyum. Çok güzel bir birlikteliğimiz ve motivasyonumuz var." diye konuştu.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.