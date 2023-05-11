En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: İsmail Yıldırım, Tolgacan Dinçer

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Radke, Gökhan Gökgöz, Halit Kurtuluş, Metin Toy, Bahov, Emre Batur (Fatih Yörümez, Burak Çevik, Berk Dilmenler, Halil Dolaşık, Emre Berat Fırat, Erenhan Can)

Galatasaray HDI Sigorta: Orçun Ergün, Yasin Aydın, Emir Kaan Öztürk, Edgar, Baturalp Burak Güngör, Oğuzhan Karasu (Beytullah Hatipoğlu, Onur Günaydı, Fatih Eren Uğur, Sharifi, Burak Güngör, Selim Kalaycı, Aykut Acar)

Setler: 18-25, 25-13, 23-25, 25-21, 7-15

Süre: 114 dakika (23, 19, 28, 29, 15)





BURSA (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-6'ncılık etabı üçüncü maçında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

Seride durumu 2-1'e getiren Galatasaray HDI Sigorta sezonu 5'inci, Bursa Büyükşehir Belediyespor ise 6'ncı sırada tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.