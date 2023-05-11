AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Bursa'da konuştu:

BURSA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, "Her türlü politikanızı savunun. Politika, çözüm üretin millete sunun. Sandıktan onay isteyin. Bunlar güzel şeyler millet de tercihini yapsın ama gayriahlaki yöntemlere başvurmak bize yakışmaz. Bizim ülkemize gerçekten yakışmıyor. Ülkeye ayıp ediyorlar." dedi.

Ala, Barış Manço Kültür Merkezi'nde Yıldırım Belediyesi ile Bursa Muşlular Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MUŞDER) arasındaki dernek binası yer tahsis protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 20 yıldır bu ülkeye istikrar getirdiğini söyledi.

Türkiye'nin istikrarı yakaladığı dönemlerde gelişme kaydettiğini ve büyük mesafe aldığını belirten Ala, milletin derdiyle dertlenen insanların istikrarı yakaladıklarında demokrasiyi, ekonomik gelişmeleri unutmadığını aktardı.

Ala, Türkiye'nin etrafındaki Irak, Suriye, Ukrayna gibi ülkelerde karışıklık olduğunu hatırlatarak, "Bu kadar karma karışık bir coğrafyanın ortasında istikrarlı bir yönetim elde ettik ve Türkiye'nin önü açıldı, hedeflerine doğru devam ediyor." ifadelerini kullandı.

AK Parti olarak Türkiye'yi sivil bir anayasayla buluşturmayı hedeflediklerini belirten Ala, "Temel hakların garanti altına alındığı ve ihlal edilemez durumda garanti edildiği bir sivil anayasayı bu memleketin saygın insanlarıyla buluşturmamız lazım. Bu hedefimizi mutlaka gerçekleştirelim istiyorum. Dünyanın en gelişmiş, en büyük, en güçlü 10 ülkesi arasına bu ülkeyi sokmak zorundayız. Bu bizim için bir mecburiyettir. Madem ki Osmanlı'dan geriye kalan bu coğrafyanın mirasçısıyız o zaman Osmanlı kadar büyük düşünmek zorundayız. Türkiye, Türkiye'den büyük, büyüklüğüne yakışır, tavır içinde olmak zorundadır." diye konuştu.

Tunus, Libya, Sudan ve Pakistan'da da iç karışıklıklar olduğuna dikkati çeken Ala, "Türkiye sandıkla iktidarını devam ettiriyor. Bir de istikrar çıkarıyor. Gerçekten İslam ülkeleri içinde de yıldız gibi parlıyor. Sorunlar olsun önemli değil. Çözüm kapasitesi var. Herkes onları çözeceğimizi biliyor, inanıyor ve çözerek yolumuza devam edebiliyoruz. Yani Hazar'daki sorunu çözen, pazardakini çözemez mi? Bunlar gerçekten Türkiye için büyük problemler değil. Dünyada olup bitenden etkilenip bu problemler oluyor zaman zaman ama bunların hepsini çözerek yola devam edebiliyoruz." açıklamasında bulundu.

Türkiye'de son birkaç gündür olumsuz şeylerin yaşandığını dile getiren Ala, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:



"Gerçekten mide bulandırıcı şeyler oluyor. Kasetle genel başkan sonra kasetle cumhurbaşkanı adayı... Olmaz kardeşim ya olmaz. Bu doğru bir şey değil. Bunlar yanlış işler. Muhataplarınızı, rakiplerinizi fikirle elimine edeceksiniz. Siyasette herkes birbiriyle tatlı bir mücadele içinde olmalı ve birbiriyle farklı bir yarış içinde olmalı ama bunu fikirle, kelimeyle yapmalı. İnşallah Türkiye bu standardı da yakalayacaktır. Yani Türkiye bunlara layık değil. Yurt dışından bakınca insan gerçekten üzülüyor. Her türlü politikanızı savunun. Politika, çözüm üretin millete sunun. Sandıktan onay isteyin. Bunlar güzel şeyler millet de tercihini yapsın ama gayriahlaki yöntemlere başvurmak bize yakışmaz. Bizim ülkemize gerçekten yakışmıyor. Ülkeye ayıp ediyorlar. Türkiye bu ayıplarından kurtulmalı. Önümüzdeki dönemde sandıktan çıkaracağınız sonuçla Türkiye'nin istikrar içinde, hedeflerine doğru adım adım kararlılıkla yürüme imkanını Türkiye'ye sunacaksınız. Ben bundan eminim. Şu son günlerde olup biteni de milletimizin çok iyi değerlendireceğini biliyorum."

Konuşmaların ardından yer tahsis protokolünün imzaları atıldı.

Törene Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve dernek üyeleri katıldı.







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