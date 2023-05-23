"Depreme Dirençli Bursa Paneli" tanıtım toplantısı gerçekleşti

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BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Bursa Kent Konseyi tarafından "Depreme Dirençli Bursa Paneli" düzenlenecek.

Deprem tehlikesi ve ikincil afetler, depreme dirençli kentler ve yapılar ile deprem hukukunun ele alınacağı "Depreme Dirençli Bursa Paneli" alanında uzman isimlerin katılımıyla, Atatürk Kongre Kültür Merkezi Hüdavendigar Salonu’nda 30 Mayıs Salı günü başlayacak.

Panelin tanıtım toplantısında konuşan Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, depremle alakalı herkesin bilgi sahibi olması gerektiğini ifade etti. Bursa’da yaşayan herkesi panele davet eden Orhan şunları kaydetti:



"Bu çalışma; 1855 depreminde Bursa’yı yaralayan, Bursa’da çöküntüye sebebiyet veren, yıkıma sebebiyet veren fay hattının ortaya çıkarılmasıyla ilgili bir çalışma. Bu konu Bursa’da yaşayan herkesi, her kurumu ilgilendiriyor. Muhakkak bilgi sahibi olmak gerekiyor. Hele ki son depremlerde yaşadıklarımızın ardından bizim bu konuyu çok dikkate ele almamız gerektiğine inanıyorum." i

Tanıtım toplantısında konuşan Eskişehir Teknik Üniversitesi Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muammer Tün ise yapılacak panelin farkındalık oluşturması nedeniyle çok kıymetli olduğunu belirtti. Bilimsel verilerin hayata geçirilmesinin toplumun bütününün elinde olduğunu belirten Tün, şöyle konuştu:

“Buradaki amaç ve hedef depreme dirençli Bursa. Yakın zamanda yaşadığımız depremlerin yıkıcı etkisini Bursa’da yaşamamak. Bu panel sayesinde kamuoyuyla paylaşacağımız bu bilgi nezdinde çok ciddi kazanımlar elde edebilme fırsatı yakalayacağız. Hedefimiz hep birlikte başarabilmek. Bursa’nın bütününü depreme daha dirençli hale getirmek istiyorsak, bunu birlikte ele almamız gerekiyor."

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