Bursalı şehit Astsubay Emre Sevinç'in adı mezun olduğu lisede yaşatılacak

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BURSA (AA) - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde geçen yıl kasım ayında bölücü terör örgütü mensuplarınca taciz ateşi açılması sonucu şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'in adı, memleketi Bursa'nın Harmancık ilçesinde mezun olduğu liseye verildi.

Harmancık Kaymakamı Esma Atasever, Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Öznur Koçdemir ve şehidin eski öğretmenlerinden okul müdürü Ufuk Karaoğlu'nun önerisiyle, Harmancık 75. Yıl Çok Programlı Lisesinin adı Milli Eğitim Bakanlığı oluruyla "Şehit Emre Sevinç Çok Programlı Anadolu Lisesi" olarak değiştirildi.

Ataş, okul bahçesindeki törende, "Şehidimizin isminin olduğu tabelayı okulumuza şehidimizin ailesi ve Harmancıklı hemşehrilerimizle yerine asarak yaşatıyoruz. Okul içinde oluşturduğumuz şehidimize ait köşeyi de bugün açmış bulunuyoruz." dedi.

Dua edilmesi ve kurdele kesilerek anı köşesinin açılışının yapılmasıyla sona eren törene, Harmancık Kaymakamı Atasever, Bursa Merkez Komutanı Albay Ferhat Özbay, şehidin ailesi ve yakınları, okulun idareci, öğretmen ve öğrencileri ile vatandaşlar katıldı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 11 Kasım 2022'de şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'in (28) naaşı, ertesi gün Harmancık ilçesi kırsal Çatalsöğüt Mahallesi'nde toprağa verilmişti.

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