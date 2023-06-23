"Düğün Savaşı" filminin çekimleri Mudanya'da devam ediyor

BURSA (AA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Kamil Çetin'in yönettiği, Ersin Korkut ve Durul Bazan'ın başrollerde oynadığı "Düğün Savaşı" adlı sinema filminin çekimleri sürüyor.

Yapımcılığını Ersen Mercan, uygulayıcı yapımcılığını Atıf Erdoğan'ın üstlendiği, senaryosu Kamuran Süner ve Suat Özkan'a ait film, Bursa'da bir sahil kasabasında yaşayan çiftin imkansız aşkının etrafında gelişen komediyi beyaz perdeye aktaracak.

Başrollerini Durul Bazan ve Ersin Korkut'un paylaştığı filmin oyuncu kadrosunda Burak Satıbol, Ayhan Taş, Parla Şenol, İnan Ulaş Torun, Gizem Arıkan ve Hacı Ahmet Ak yer alıyor.

Filmin yönetmeni Kamil Çetin, AA muhabirine, yaklaşık 2 aylık ön hazırlık sürecinin ardından başladıkları çekimleri 4 haftada tamamlamayı planladıklarını söyledi.

Çekimlerin ardından post prodüksiyon süreci sonrası vizyon tarihinin belirleneceğini anlatan Çetin, filmin konusuna ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bizim filmin hikayesi, aslında yıllardır muhtarlığı elinde tutan muhtarın ilk defa koltuğunu kaybetme riski oluşmasıyla başlayan bir macera. Bu macera, bir kızı seven damat adayı için aracı olmasından geçiyor. Muhtarlığı ancak bu şekilde kurtarabilecek ama kızın babası, oğlanı sevmiyor. Kızın babasını ikna edebilmek için kahramanımız, Amerika'dan Trump'ı getirmeye kalkıyor. Trump'ın kasabaya gelmesiyle bütün aksiyon ve komedi başlıyor."

- "Bir dünür komedisi"

Ersin Korkut ise çekimlerin çok güzel ve keyifli geçtiğini, filmin çekildiği Mudanya ve Trilye'yi çok beğendiği dile getirdi.

Filmde "Yasin" karakterini canlandırdığını belirten Korkut, "Bir dünür komedisi olan filmde, Yasin karakteri beyaz eşyacı ve sürekli ortalığı karıştıran birisi. Sinema izleyicilerinde pandemiden sonra bir düşüş yaşandı. İnşallah bu filmle sinema seyircilerinde tekrardan bir yükseliş meydana gelir." dedi.

Burak Satıbol, Kovid-19 sürecinden sonra Türk izleyicisinin sinemaya sahip çıkacağına inandığını söyledi.



Salgın öncesi Türk sinemasında çok değerli bir dönem yaşandığını ifade eden Satıbol, "Gişe rakamları ve seyircinin sinemaya ilgisi çok güzeldi fakat pandemi diğer sektörlerde oluşturduğu gibi yıkım yarattı. Şimdi seyirci tekrardan sinemalara dönüyor. Sinema, Türkiye'de değerli bir sektör. Herkesi sinema salonlarına bekliyorum. Sadece bizim filmimiz için değil. Film, sinema salonlarında izlenir." diye konuştu.

İnan Ulaş Torun da çekimlerin çok iyi geçtiğini, projenin çok keyifli başladığını ifade etti.

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