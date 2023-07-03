Bursa'da serinlemek için baraj gölüne giren kişi boğuldu

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BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, serinlemek için Demirtaş Barajı gölüne giren kişi boğuldu.

Demirtaş Barajı gölünde bir kişinin boğulduğu ihbarı üzerine, bölgeye polis, sağlık, AFAD ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri sevk edildi.

Su altı polisleri gölde yaptığı aramada, kıyıdan 15 metre açıkta ve 4 metre derinlikte bu kişinin cesedine ulaştı.

Yapılan incelemede, ölen kişinin Suriye uyruklu Aziz Bureyik (22) olduğu tespit edildi.

Bureyik'in cesedi, otopsi yapılmak üzere, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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