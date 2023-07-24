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        Uluslararası Bursalı Şüca Okçuluk Turnuvası, Harmancık'ta yapılacak

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 10:25
        Uluslararası Bursalı Şüca Okçuluk Turnuvası, Harmancık'ta yapılacak

        BURSA (AA) - Osmanlı Devleti'nde 2. Bayezid'in padişahlığı döneminde, lodos menzilinde 839 metrelik atışıyla rekor kıran okçu Bursalı Şüca'nın anısını yaşatmak üzere Harmancık ilçesinde 11 ülkeden okçuların katılacağı uluslararası turnuva, 26-31 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

        Bursa Büyükşehir Belediyesi, Harmancık Belediyesi, Harmancık Kaymakamlığı, Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu ve Akıncılar Okçuluk Kulübü iş birliği 2. Uluslararası Akıncılar Okçu Şüca'yı Anma Geleneksel Okçuluk Turnuvası'nda yarışmalar 3 farklı kategoride yapılacak. Harmancık'ta bulunan Bursalı Şüca Okçuluk Alanı'nda düzenlenecek turnuvaya katılacak yarışmacılar, yöresel kıyafetleri ile kortej yürüyüşüne yapacak.

        Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, yaptığı açıklamada, Ünlü kemankeş Bursalı Şüca'nın anısını yaşatmayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "Okçuluk sporunu gelecek nesillere aktarmak ve tanıtımımızı yapmak istiyoruz. Okçuluğa gönül vermiş herkesi turnuvaya bekliyoruz. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş olmak üzere katkı ve destek veren Federasyonumuza, kulüplerimize ve hemşehrilerimize teşekkür ediyorum."

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