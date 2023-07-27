"61. Uluslararası Bursa Festivali"nde "Richard" oyunu sahnelendi
BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 61'incisi düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali"nde "Richard" adlı oyun sahnelendi.
Reşat Oyal Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelenen oyuna girişte sanatseverler uzun kuyruklar oluşturdu.
W. Shakespeare, III. Richard Berna Moran çevirisinden uyarlanan oyunu Okan Bayülgen yönetti.
Oyunda Okan Bayülgen, Şenay Gürler, Ebru Unurtan Urağ, Nihal Usanmaz, Kevork Türker ve Kubilay Çamlıdağ gibi oyuncular performans sergiledi.
Gösteri sonunda sanatseverleri selamlayan oyuncular uzun süre alkışlandı.