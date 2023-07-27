Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        "61. Uluslararası Bursa Festivali"nde "Richard" oyunu sahnelendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 02:09
        "61. Uluslararası Bursa Festivali"nde "Richard" oyunu sahnelendi

        BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 61'incisi düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali"nde "Richard" adlı oyun sahnelendi.

        Reşat Oyal Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelenen oyuna girişte sanatseverler uzun kuyruklar oluşturdu.

        W. Shakespeare, III. Richard Berna Moran çevirisinden uyarlanan oyunu Okan Bayülgen yönetti.

        Oyunda Okan Bayülgen, Şenay Gürler, Ebru Unurtan Urağ, Nihal Usanmaz, Kevork Türker ve Kubilay Çamlıdağ gibi oyuncular performans sergiledi.

        Gösteri sonunda sanatseverleri selamlayan oyuncular uzun süre alkışlandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        ABD Kongresi'nde 'UFO' oturumu
        ABD Kongresi'nde 'UFO' oturumu
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fener alayı!
        Fener alayı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Selahattin Baki'den olay sözler
        Selahattin Baki'den olay sözler
        Beykoz'da orman yangını!
        Beykoz'da orman yangını!
        Yeniler şov yaptı, Fener kazandı
        Yeniler şov yaptı, Fener kazandı
        Türkiye, BM'nin kararından memnun
        Türkiye, BM'nin kararından memnun
        Sınırda yürek sızlatan olay!
        Sınırda yürek sızlatan olay!
        Fransızlar duyurdu
        Fransızlar duyurdu
        İstanbul'un akciğeri yine çöplüğe döndü!
        İstanbul'un akciğeri yine çöplüğe döndü!
        Güneş'ten flaş açıklamalar!
        Güneş'ten flaş açıklamalar!
        Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi
        Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi
        Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri!
        Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri!
        Marsilya'dan yeşil ışık
        Marsilya'dan yeşil ışık
        Akdeniz'de deniz suyunda rekor sıcaklık
        Akdeniz'de deniz suyunda rekor sıcaklık
        Uluslararası Yol Federasyonu'ndan Türkiye'ye 2 ödül
        Uluslararası Yol Federasyonu'ndan Türkiye'ye 2 ödül
        Kira ve barınma krizine çözüm ne?
        Kira ve barınma krizine çözüm ne?
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Sırra kadem bastı
        Sırra kadem bastı

        Benzer Haberler

        Bursa'da İznik Gölü'nde bulunan el bombası imha edildi
        Bursa'da İznik Gölü'nde bulunan el bombası imha edildi
        İznik Gölü'nde patlamamış el bombası bulundu
        İznik Gölü'nde patlamamış el bombası bulundu
        Otomobilin, işçilerin taşındığı midibüse çarpması kamerada
        Otomobilin, işçilerin taşındığı midibüse çarpması kamerada
        Dükkanını boşaltmayan kiracısını tabancayla göğsünden vurdu
        Dükkanını boşaltmayan kiracısını tabancayla göğsünden vurdu
        Bursa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
        Bursa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
        Karacabey'de çıkan orman yangını söndürüldü
        Karacabey'de çıkan orman yangını söndürüldü