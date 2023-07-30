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        2. Uluslararası Akıncılar Okçu Şüca'yı Anma Geleneksel Okçuluk Turnuvası sona erdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 17:14
        2. Uluslararası Akıncılar Okçu Şüca'yı Anma Geleneksel Okçuluk Turnuvası sona erdi

        BURSA (AA) - Bursa'nın Harmancık ilçesinde düzenlenen 2. Uluslararası Akıncılar Okçu Şüca'yı Anma Geleneksel Okçuluk Turnuvası sona erdi.

        Osmanlı Devleti'nde 2. Bayezid'in padişahlığı döneminde, lodos menzilinde 839 metrelik atışıyla rekor kıran okçu Bursalı Şüca'nın anısını yaşatmak üzere Harmancık ilçesinde 11 ülkeden okçuların katıldığı uluslararası turnuvada yarışmalar, 3 farklı kategoride yapıldı.

        Bursa Büyükşehir Belediyesi, Harmancık Kaymakamlığı, Harmancık Belediyesi, Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu ve Akıncılar Okçuluk Kulübü iş birliğiyle düzenlenen turnuvada dereceye giren sporcular çeşitli hediyeler verildi.

        Turnuvada 18 yaş üstü erkekler kategorisinde, birinci Şanlıurfa Aksuvar Geleneksel Okçuluk Spor Kulübünden Güner Çetin, ikinci İstanbul Sungur Okçuluk Gençlik ve Spor Derneğinden Yaşar Develioğlu, üçümcü ise Ali Osman Çağlar oldu.

        18 yaş üstü kadınlar kategorisinde ise birinci sırada Bulgaristanlı sporcu Yoana Nigolova, ikinci sırada İstanbul Sungur Okçuluk Gençlik ve Spor Derneğinden Emine Güven olurken üçüncü sırada ise Bulgaristanlı sporcu Nadia Coneva yer aldı.

        14- 17 yaş erkekler kategorisinde birinciliği Mustafa Can Kirli, ikinciliği Akıncılar Geleneksel Türk Okçuluğu Kulübünden Eymen Özbay, üçüncülüğü ise Kütahya Diriliş Gençlik ve Spor Kulübünden Muhammed Enver Bilir aldı.

        14- 17 yaş kızlar kategorisinde ise birinciliği Akıncılar Geleneksel Türk Okçuluğu Kulübünden Berre Nur Yaman, ikinciliği Akıncılar Geleneksel Türk Okçuluğu Kulübünden Zeynep Bükre Algın, üçüncülüğü ise Kırgızistanlı sporcu Nuriza Aidarova almayı başardı.

        10-13 yaş erkekler kategorisindeki yarışmayı ilk sırada Akıncılar Geleneksel Türk Okçuluğu Kulübünden Hamza Tutar, ikinci sırada İranlı sporcu Satiye Elerin, üçüncü sırada Kütahya Diriliş Gençlik ve Spor Kulübünden Akif Özer tamamladı.

        10-13 yaş kızlar kategorisinde de birinciliği İstanbul Endam Okçuluk Kulübünden Zeynep Meryem İrdam, ikinci Tavşanlı Belediyesi Spor Kulübünden Tuana Durak, üçüncü ise İstanbul Endam Okçuluk Kulübünden Zehra Taşkın oldu.

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