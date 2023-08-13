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        2023 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın ikinci yarışı, Bursa'da yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 21:54
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        2023 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın ikinci yarışı, Bursa'da yapıldı
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        BURSA (AA) - 2023 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın ikinci yarışı Bursa'da gerçekleştirildi.

        Drift Otomobil Sporları Kulübünce ICRYPEX ve Bursa Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda organize edilen şampiyonanın ikinci yarışı, Yunuseli Havaalanı'nda yapıldı.

        Güçlü otomobillerin yarıştığı şampiyona antrenman turlarıyla başladı.

        Birincilik kupasını Fahim Reza'nın kaldırdığı yarışlarda, Ertekin Tekneci ikinci, Ege Bilaloğlu üçüncü oldu.

        Dereceye giren pilotlara ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi.

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