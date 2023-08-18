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        Bursa'da bir evde kundaklama sonucu çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'da bir evde kundaklama sonucu çıkarıldığı iddia edilen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 16:47
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        Bursa'da bir evde kundaklama sonucu çıkan yangın söndürüldü
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        BURSA (AA) - Bursa'da bir evde kundaklama sonucu çıkarıldığı iddia edilen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Nilüfer ilçesi Karaman Mahallesi Hoşgör Sokağı'nda 3 katlı bir binanın ikinci katında yaşayan ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen Tarkan B, henüz bilinmeyen nedenle evinde yangın çıkardı.

        Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Yangında yoğun duman nedeniyle üst katta mahsur kalan Cemre Su B. (15), balkondan yan binanın çatısına geçerek kurtuldu.

        Sağlık kontrolünden geçirilen kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Alevleri söndüren itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

        Kundaklama şüphelisi Tarkan B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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