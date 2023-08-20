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        11. TAYK-Eker Olympos Regatta Yelken Yarışı'nın Tirilye etabı tamamlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 10:56
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        11. TAYK-Eker Olympos Regatta Yelken Yarışı'nın Tirilye etabı tamamlandı
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        BURSA (AA) - Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK) tarafından Eker Süt Ürünleri ana sponsorluğunda, Bursa Yelken Kulübü ve Moda Deniz Kulübü iş birliğinde bu yıl 11'incisi düzenlenen TAYK-Eker Olympos Regatta Yelken Yarışı'nda, Tirilye etabı tamamlandı.

        Moda Deniz Kulübü açıklarında başlayıp Bursa'nın Mudanya ilçesi Tirilye Mahallesi'nde sona eren birinci etapta Marmara'yı en hızlı kat eden ve bu başarısıyla "Line Honour" ödülünü almaya hak kazanan takım, "Eker Süzme" ile Eker Sailing Team oldu. Eker Sailing Team, 03:34:32 saatlik dereceyle ilk etabı birinci tamamladı.

        Moda - Tirilye etabının kategori liderleri ise şöyle sıralandı:

        IRC 0: Eker Sailing Team - Eker Süzme

        IRC I: Columbia Alize 1070

        IRC II: Coca Cola İçecek - Das Carina

        IRC III: Nts Danışmanlık - Falcon

        İstanbul ve Bursa arasında yapılan ve Marmara Denizi'ni uçtan uca kat eden onlarca teknenin katıldığı yarışın ikinci gününde ise Tirilye'deki koy yarışları tamamlandı.

        11. TAYK-Eker Olympos Regatta’nın zorlu rotalarından Tirilye Koy İçi Yarışları oldukça çekişmeli geçti.

        Bölgede yaşayanların keyifle takip etme fırsatı bulduğu ikinci etabın kategori liderleri şu takımlar oldu:

        IRC 0: Orient Express 6

        IRC I: Fenerbahçe Doğuş Yelken Yat Takımı Fenerbahçe 1

        IRC II: Eker Efsane Sailing Team - Das Dojo

        IRC III: Gemicioğlu Yelken Takımı - Bled2

        Tirilye Koy İçi Yarışları'nda büyük bir efor sarf eden yelkenciler, yorgunluklarını Marina Partisi'nde atma fırsatı buldu. Takımların bir yandan sosyalleşirken diğer yandan yarışlarla ilgili değerlendirme yapma fırsatı bulduğu partide aynı zamanda ilk iki etabın liderlerine ödülleri takdim edildi.

        - "Her sene yarışın kalitesinin arttığını görüyoruz"

        Eker Süt Ürünleri Genel Müdürü ve Eker Sailing Team Dümencisi Ahmet Eker, Tirilye etabı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Olympos Regatta organizasyonunun İstanbul ve Bursa'daki yelkencileri buluşturduğunu söyledi.

        Bu sene de çok güzel bir rüzgarda İstanbul'dan start aldıklarını belirten Eker, "Gerçekten çok kuvvetli bir havada Tirilye Limanı'na doğru girdik ama Gemlik Körfezi'ne girince biraz rüzgarımız azaldı. Daha sonra bütün tekneler gayet hızlı bir zamanla yarışları bitirdi." dedi.

        Yarışın çok güzel geçtiğini anlatan Eker, ilk kez rekor beklediklerini ancak 10 yıldır "Line Honour" alan Orient Ekspres'in yerine Eker Süzme teknesiyle kendilerinin ilk finişi yaptıklarını dile getirdi.

        Ahmet Eker, yarışın kalanına ilişkin şu bilgileri verdi:

        "Bugün de çok güzel bir hava bekliyoruz. Gemlik Körfezi'nde çok güzel bir yarış yapacağız. Daha sonra da yarın bütün yelkenliler buradan start alıp tekrar İstanbul'a geri dönecek. Bu yarış bütün yelkencilerin çok beklediği ve sevdiği bir yarış. Tirilye'de Bursa'nın çok güzel bir beldesi. Bu beldede gerçekten İstanbullu yelkencileri ağırlamak bizim çok hoşumuza gidiyor ve her sene bunu düzenliyoruz. İnşallah bugün de çok güzel bir yarış olacak. Bu yıl bütün sınıflardan 26 tekneyle start aldık. Birçok firmanın sponsorluğunda yarışa katıldılar. Her sene tabii bu yarışa katılım sayısının artmasını diliyoruz. Her sene yarışın kalitesinin arttığını görüyoruz. O yüzden Bursalı yelkenciler olarak çok memnunuz."

        Enka Yelken Takımı taktisyeni Levent Peynirci de şiddetli bir rüzgarla İstanbul'dan Tirilye'ye geldiklerini ifade etti.

        Genellikle her sene bugünlerde bölgede rüzgarın sert estiğini kaydeden Peynirci, "Yine bizi karşıladı ve finişte de yine gelenekselleşen küçük bir oyun oluyor. Yine finişte aynı oyunla hızlı bir şekilde o oyunu atlatarak finişe girdik. Grubumuzda ve toplamda ilk yarışı ikinci tamamladık. Tirilye'de şamandıra yarışı var. Yarın da buradan İstanbul'a döneceğiz. Hedefimiz grup ve toplamda birincilik." diye konuştu.

        Yarış, bugün Tirilye'den verilecek startın ardından Moda'da sona erecek.

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