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        Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Madagaskar heyeti maden sahalarında incelemelerde bulundu

        Bursa Orman Bölge Müdürlüğü tarafından, ağaçlandırma, fidan dikimi ve bakımı konularında inceleme ve teknik eğitim amacıyla Madagaskar'dan gelen heyete Orhaneli ilçesinde bulunan maden sahalarında eğitim toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 16:20 Güncelleme: 07.09.2023 - 16:35
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        Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Madagaskar heyeti maden sahalarında incelemelerde bulundu
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        Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne inceleme ve teknik eğitim amaçlı Madagaskar'dan heyet geldi.

        Bursa Orman Bölge Müdürü Esat Şimşek önderliğinde, Madagaskar'dan gelen heyete, Orhaneli ilçesine bağlı Gümüşpınar Mahallesi'nde bulunan maden sahasında ormancılık çalışmaları hakkında genel bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Ağaçlandırma, erozyon, sel kontrol ve toprak muhafaza faaliyetleri hakkında teorik eğitim verilen toplantıda, Bursa Orman Bölge Müdür Yardımcısı Tuncay Can, Daire Başkan Yardımcısı Ahmet Yalvaç ve Ağaçlandırma Şube Müdürü Ahmet Serdar Onat maden rehabilitasyon sahalarında incelemelerde bulundu.

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