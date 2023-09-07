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        Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

        Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 18:32 Güncelleme: 07.09.2023 - 18:32
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        Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
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        BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruda, saat 19.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 20.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

        BUDO'nun saat 16.00'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve 17.15'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri de aynı gerekçeyle yapılamamıştı.

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