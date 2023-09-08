Harmancık Kamp ve Karavan Alanı Tesisi uluslararası tescile kavuştu Bursa'nın Harmancık ilçesindeki kamp ve karavan alanının Uluslararası Kamp ve Karavan Federasyonuna (FICC) kayıt süreci tamamlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Harmancık Belediyesi, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ile Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu (UKKF) işbirliğiyle geçen sene hayata geçirilen Harmancık Kamp ve Karavan Alanı Tesisi Projesi, Avrupa standartlarını sağladığı için örnek tesis niteliğiyle FICC tarafından tescillendi.

Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş'ı ziyaret eden FICC sorumlusu Alper Kasas, bir yıldır çalışmalarını belediye ile birlikte yürüttüklerini belirterek, "Uluslararası Kamp ve Karavan Federasyonu, Harmancık Ekolojik Kamp ve Karavan Tesisini gezi rotalarına ve kamp haritalarına tescilledi." diye konuştu.

Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş da ilçeyi dünyaya tanıtmak ve ekolojik turizmin örnek adresi yapmak için çaba sarf ettiklerini vurgulayarak, projenin taraflarına teşekkür etti.