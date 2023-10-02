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        Bursa'da 3. Uluslararası Bando Festivali düzenledi

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde 3'ncü Uluslararası Bursa Bando Festivali nedeniyle konser düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 09:06 Güncelleme: 02.10.2023 - 09:06
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        Bursa'da 3. Uluslararası Bando Festivali düzenledi
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        Bursa’nın Mudanya ilçesinde 3'ncü Uluslararası Bursa Bando Festivali nedeniyle konser düzenledi.

        Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Bando Festivali BUDO Meydan'da vatandaşların eşlik ettiği kortejle başladı.

        Mudanya Mütareke Meydanı'nda kurulan platformda açılış konuşmalarının ardından etkinlikte, Kazakistan Cumhuriyeti Devlet Servis Cumhurbaşkanlığı Bandosu, Bosna Hersek Bandosu ve Bursa Barış Kadın Bandosu'nun yanı sıra, Bursa Büyükşehir Belediye, Gaziantep Büyükşehir Belediye, Seferihisar Belediye ve Mudanya Belediyesi Bandosu ile toplamda 7 ayrı bando takımının sahne almasıyla devam etti.

        Etkinliğe Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Arif Bayrak, AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Orhan Samast, Demokratik Sol Parti Mudanya İlçe Başkanı Yalçın Avcı, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

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