BUÜ'lü akademisyen, Harvard'da çalışma yapacak Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından hayata geçirilen 2219 Araştırma Burs Programı kapsamında destek almaya hak kazanan Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülçin Tezcan, 6 ay süreyle ABD'deki Harvard Üniversitesi Forsyth Enstitüsü'nde çalışma yapacak.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından hayata geçirilen 2219 Araştırma Burs Programı kapsamında destek almaya hak kazanan Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülçin Tezcan, 6 ay süreyle ABD'deki Harvard Üniversitesi Forsyth Enstitüsü'nde çalışma yapacak.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik sonrası yurt dışında araştırma yapacak olan bilim insanları için TÜBİTAK tarafından hayata geçirilen 2219 Araştırma Burs Programı'nın 2023 yılı 1. Dönem sonuçları açıklandı.

BUÜ Diş Hekimliği Fakültesi Temel Bilimler Bölümü akademisyenlerinden Doç. Dr. Gülçin Tezcan, 2219 Araştırma Burs Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

Projenin yürütülmesi amacıyla 6 ay süreyle Harvard Üniversitesi Forsyth Enstitüsü'nde bulunacak Tezcan, "Oral skuamöz karsinomda NLRP3 inflamazomunun rolü ve bir anti-enflamatuvar lipid mediyatörü olarak Rezolvin E1'in etkisinin incelenmesi" konusunda çalışma yürütecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Gülçin Tezcan, akademik ve bilimsel anlamda kendisini daha fazla geliştirmeyi hedeflediğini aktardı.

Harvard'da yapacağı çalışmaların kariyerine olumlu katkılarda bulunacağına inandığını belirten Tezcan, "Bu sürecin bana ve projeme son derece değerli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Döndüğümde de ülkemiz ve üniversitemiz adına çalışmaya, akademik ve bilimsel proje üretmeye devam edeceğim. Bana destek veren herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Akademisyenlerin başarısının kendilerini her açından gururlandırdığını belirten BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz da Gülçin Tezcan'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.