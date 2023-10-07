Bursa'da namaz sırasında caminin bahçesinden imamın motosikleti çalındı
Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir caminin bahçesinde bulunan imama ait motosiklet çalındı.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir caminin bahçesinde bulunan imama ait motosiklet çalındı.
İmam hatip Metin Uyanık, geçici görevlendirildiği Saadet Mahallesi'ndeki Saadet Camisi'ne 14 GE 890 plakalı motosikletiyle geldi.
Motosikletini caminin bahçesine park eden Uyanık ikindi namazını kıldırmak için içeri girdi.
Ezanın okunmasının ardından cemaate namaz kıldıran Uyanık bahçeye çıktığında motosikletinin yerinde olmadığını fark etti.
Uyanık'ın şikayeti üzerine güvenlik kameralarını inceleyen polis, failin yakalanması için çalışma başlattı.
Kamera kayıtlarında, hırsızın çevrede kimsenin bulunmadığı sırada motosikleti çalıp götürdüğü görülüyor.