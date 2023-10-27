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        Bursa'da kavga sırasında kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde kavga sırasında kalp krizi geçiren kişi, hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 21:55 Güncelleme: 27.10.2023 - 21:55
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        Bursa'da kavga sırasında kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti
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        Bursa'nın Karacabey ilçesinde kavga sırasında kalp krizi geçiren kişi, hastanede hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Canbalı Mahallesi Küme Evleri mevkisinde karşılaşan İbrahim M. (54) ile Mehmet Sait R. (25) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İbrahim M, fenalaştı. Mehmet Sait R'nin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri geldi.

        Kalp krizi geçirdiği belirlenen İbrahim M, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Karacabey Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Mehmet Sait R'nin olayın ardından jandarmaya teslim olduğu öğrenildi.

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