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        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, partisinin Karacabey İlçe Başkanlığı'nın açılışını yaptı

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Karacabey İlçe Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 22:53 Güncelleme: 27.10.2023 - 22:53
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        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, partisinin Karacabey İlçe Başkanlığı'nın açılışını yaptı
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        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Karacabey İlçe Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.

        Özdağ, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını kutladıklarını söyledi.

        "Ne mutlu Türk'üm diyene!" diye gururla haykırdıklarını belirten Özdağ, "Bu cumhuriyet daha yüzlerce sene payidar olacaktır. Mustafa Kemal Atatürk'ü de bundan 2 bin sene sonra da Türk milletinin evlatları hatırlamaya devam edecek." dedi.

        Özdağ, Gazze'de yaşananları soykırım olarak nitelendirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "İktidarı buradan uyarıyoruz. Bu iş mitinglerle çözülmez. Yapacağınız şey açık. Gazze'de bombardıman durana kadar Kürecik radarını kapatın. İncirlik'ten Amerikan uçuşlarını ve faaliyetlerini yasaklayın. S-400'leri ilk kez kurun ve hizmete alın. İsveç'in NATO üyeliğini TBMM'de oylama sürecini durdurun. Yoksa bu iş mitinglerle çözülecek gibi değil. Her geçen gün daha fazla insan ölmeye devam ediyor."

        Özdağ, konuşmasının ardından partililerle kurdeleyi keserek binanın açılışını gerçekleştirdi.

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